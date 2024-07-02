Всемирный банк обнародовал данные, где Украина впервые вошла в категорию стран с доходами выше средних, из-за экономического роста в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет УНН.

изменение классификации Украины в сторону повышения стало следствием восстановления экономического роста в 2023 году (реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) вместе с продолжающимся сокращением населения, которое упало более чем на 15% с начала вторжения из России - говорится в заявлении.

По информации Всемирного банка, рост цен на местные товары и услуги способствовал увеличению номинального внутреннего продукта на душу населения на 18,5%.

Несмотря на тяжелые потери экономики Украины из-за российского вторжения, реальный экономический рост в 2023 году в значительной степени был связан с активизацией строительной отрасли, которая выросла на 24,6%. Это отражает значительное увеличение инвестиций, которые на 52,9% поддерживали восстановительные мероприятия в Украине после постоянных разрушений.

Напомним

На фоне массированных российских ударов, Всемирный банк предоставит Украине более 100 миллионов долларов для реализации проектов по восстановлению жилья и поддержки энергосектора.