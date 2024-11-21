Украина ведет переговоры с Германией по ракетам Taurus: что известно

Позиция Украины остается неизменной, относительно потребностей в немецких ракетах Taurus. Киев остается в контакте с немецкой стороной по этому поводу и продолжает доносить свою позицию. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

"Мы призываем все государства, которые имеют дальнобойные способности предоставить их Украине с разрешениями их использовать так, как необходимо для защиты жизни. Речь не идет о том, что Украина захватывает Россию. Мы защищаемся от агрессии, какие могут быть ограничения на защиту жизни от террора. Поэтому мы призываем всех партнеров, не только США, но и Францию, Британию которые предоставляют Storm Shadow и SCALP", - сказал Тихий.

По его словам, Украина продолжает подчеркивать, что немецкие ракеты Taurus тоже были бы очень нужны и необходимы для украинских Сил обороны для того, чтобы эффективно противостоять врагу.

"Это очень качественные ракеты, они имеют ряд даже преимуществ над другими дальнобойными ракетами. Наша позиция остается такой, как была - мы нуждаемся в этом вооружении. Мы остаемся в контакте с немецкой стороной по этому поводу, продолжаем доносить нашу позицию. Предостережения звучали с их стороны, звучали какие-то контраргументы, но по нашему мнению - это вполне легитимно. Не делает Германию ни в коем случае стороной войны", - подчеркнул Тихий.

Франция имеет ограниченные запасы ракет Scalp для передачи Украине - Le Monde

Он подчеркнул, что для Украины является важным продолжение поддержки со стороны Германии.

"Мы сейчас видим развитие ситуации в ФРГ с коалицией, наблюдаем внимательно за развитием этой ситуации. Просто подчеркну, что для нас самое важное в этом всем просто продолжение поддержки со стороны Германии, в том числе финансирование поставок оружия. Германия является вторым после США поставщиком военной помощи для Украины. Но мы убеждены, что в интересах всех партий, всего немецкого общества, чтобы Украина была сильной, вооруженной", - сказал Тихий.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Он считает, что Германии уже пора поддержать соответствующие решения.