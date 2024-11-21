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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ведет переговоры с Германией по ракетам Taurus: что известно

Украина ведет переговоры с Германией по ракетам Taurus: что известно

Киев  •  УНН

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МИД Украины подтверждает потребность в немецких ракетах Taurus и продолжает диалог с ФРГ по их получению. Германия остается вторым крупнейшим поставщиком военной помощи после США.

Позиция Украины  остается неизменной, относительно потребностей в немецких ракетах Taurus. Киев остается в контакте с немецкой стороной по этому поводу и продолжает доносить свою позицию. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

"Мы призываем все государства, которые имеют дальнобойные способности предоставить их Украине с разрешениями их использовать так, как необходимо для защиты жизни. Речь не идет о том, что Украина захватывает Россию. Мы защищаемся от агрессии, какие могут быть ограничения на защиту жизни от террора. Поэтому мы призываем всех партнеров, не только США, но и Францию, Британию которые предоставляют Storm Shadow и SCALP", - сказал Тихий.

По его словам, Украина продолжает  подчеркивать, что немецкие ракеты  Taurus тоже были бы очень нужны и необходимы для украинских Сил обороны для того, чтобы эффективно противостоять врагу.

"Это очень качественные ракеты, они имеют ряд даже преимуществ над другими дальнобойными ракетами. Наша позиция остается такой, как была - мы нуждаемся в этом вооружении. Мы остаемся в контакте с немецкой стороной по этому поводу, продолжаем доносить нашу позицию. Предостережения звучали с их стороны, звучали какие-то контраргументы, но по нашему мнению - это вполне легитимно. Не делает Германию ни в коем случае стороной войны", - подчеркнул Тихий.  

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Он подчеркнул, что для Украины является важным продолжение поддержки со стороны Германии.

"Мы сейчас видим развитие ситуации в ФРГ с коалицией, наблюдаем внимательно за развитием этой ситуации. Просто подчеркну, что для нас самое важное в этом всем просто продолжение поддержки со стороны Германии, в том числе финансирование поставок оружия. Германия является вторым после США поставщиком военной помощи для Украины. Но мы убеждены, что в интересах всех партий, всего немецкого общества, чтобы Украина была сильной, вооруженной", - сказал Тихий.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Он считает, что Германии уже пора поддержать соответствующие решения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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