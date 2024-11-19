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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина уже нанесла первые удары по россии ракетами американского производства - источники NYT

Украина уже нанесла первые удары по россии ракетами американского производства - источники NYT

Киев  •  УНН

 • 5234 просмотра

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Украинские военные нанесли первые удары по военному объекту в брянской области ракетами ATACMS. Атака состоялась через два дня после разрешения Байдена на использование американского оружия против рф.

Через два дня после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать оружие дальнего радиуса действия американского производства для нанесения ударов по целям на территории россии, первые удары были нанесены. Об этом изданию The New York Times сказали официальные американские и украинские чиновники, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что во вторник украинские военные впервые использовали ракеты дальнего радиуса действия американского производства для нанесения удара по территории россии. Их использовали для атаки на военный объект в брянской области на юго-западе россии. В заявлении министерства обороны россии также говорится о том, что Киев использовал шесть баллистических ракет дальнего радиуса действия, известных как Армейский тактический ракетный комплекс (АТАКСМ). Высокопоставленные американские и украинские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили, что были использованы ATACMS.

Напомним

19 ноября 67-й арсенал ГРАУ рф в брянской области подвергся поражению. На складе хранилось военное оружие, включая артиллерийские боеприпасы из КНДР, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. Поражение подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

Добавим

Также сегодня россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной19 нояб. 2024, 07:45 • 32026 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS