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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде

Украина собирается выйти из гидрометеорологического соглашения СНГ: законопроект уже в Раде

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 15:03  •  12092 просмотра

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Правительство зарегистрировало законопроект о выходе из соглашения о поставках продукции для национальных гидрометеорологических служб государств-участников СНГ.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о выходе из соглашения о поставках продукции для гидрометеорологических служб государств-участников СНГ, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О выходе из Соглашения о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств - участников Содружества Независимых Государств" (рег. № 0255)", - написал Мельничук в Telegram. 

По его словам, "законопроектом, учитывая тот факт, что полномасштабная вооруженная агрессия рф против Украины и участие в ней республики беларусь полностью нарушают принципы и нормы международного права, а также нивелируют заложенные соглашением о создании СНГ основные цели, принципы и основы, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в рамках СНГ, в частности, в сфере гидрометеорологии, предусмотрен выход Украины из соглашения о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств - участников СНГ".

Как указано, соглашение было совершено 9 сентября 1994 года в москве и ратифицировано Законом Украины от 20 декабря 1996 года № 630/96-ВР.

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Юлия Шрамко

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