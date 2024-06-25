Европейский суд по правам человека признал незаконной экспроприацию имущества граждан и частных юридических лиц Россией в Крыму. Это решение открывает возможность для Украины собирать данные о пострадавших и требовать компенсации за нарушение прав человека. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Европейский суд по правам человека констатировал незаконную экспроприацию со стороны России имущества у граждан и частных юридических лиц. Государственная собственность не пользуется защитой ЕСПЧ, но частная - да. Поэтому это открывает нам путь, бы мы в дальнейшем собрали цифры, кто пострадал на территории Крыма, и попросили суд присудить сумму компенсации, связанной с нарушением прав человека - сказал Малюська.

Он говорит, после решения Европейского суда по правам человека основной задачей будет оценка убытков, как росия нанесла в Крыму с 2014 по сентябрь 2022 года.

"Мы как государство будем собирать сведения о размере нанесенного ущерба, о пострадавших лицах. Мы будем определять сумму, которая необходима как компенсация, с последующим распределением средств среди пострадавших лиц, но это уже следующий этап", - сказал он. По его словам, следующий шаг в юридической борьбе будет заключаться в разработке механизма, который обеспечит выполнение Россией своих обязательств.

Напомним

Европейский суд по правам человека сегодня огласил решение по существу по первому межгосударственному делу "Украина против России (по Крыму)", сообщили в ЕСПЧ. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.