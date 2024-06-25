Україна сама визначатиме суму компенсації, яку має сплатити росія - Малюська

Європейський суд з прав людини визнав незаконною експропріацію майна громадян та приватних юридичних осіб Росією в Криму. Це рішення відкриває можливість для України збирати дані про постраждалих та вимагати компенсації за порушення прав людини. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська заявив у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Європейський суд з прав людини констатував незаконну експропріацію з боку росії майна у громадян та приватних юридичних осіб. Державна власність не користується захистом ЄСПЛ, але приватна - так. Тому це відкриває нам шлях, аби ми надалі зібрали цифри, хто постраждав на території Криму, та попросили суд присудити суму компенсації, пов'язаної з порушенням прав людини - сказав Малюська.

Він каже, після рішення Європейського суду з прав людини основним завданням буде оцінка збитків, як росія нанесла в Криму з 2014 до вересня 2022 року.

"Ми як держава будемо збирати відомості про розмір завданих збитків, про постраждалих осіб. Ми визначатимемо суму, яка необхідна як компенсація, з подальшим розподілом коштів серед постраждалих осіб, але це вже наступний етап", - сказав він. За його словами, наступний крок у юридичній боротьбі полягатиме в розробці механізму, який забезпечить виконання росією своїх зобов'язань.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини сьогодні оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)", повідомили у ЄСПЛ. Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.