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Україна сама визначатиме суму компенсації, яку має сплатити росія - Малюська

Київ • УНН

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Європейський суд з прав людини постановив, що росія незаконно експропріювала приватну власність в Криму. Україна буде збирати відомості про розмір завданих збитків і про постраждалих осіб. Буде визначатися сума, яка необхідна як компенсація, зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Україна сама визначатиме суму компенсації, яку має сплатити росія - Малюська

Європейський суд з прав людини визнав незаконною експропріацію майна громадян та приватних юридичних осіб Росією в Криму. Це рішення відкриває можливість для України збирати дані про постраждалих та вимагати компенсації за порушення прав людини. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська заявив у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Європейський суд з прав людини констатував незаконну експропріацію з боку росії майна у громадян та приватних юридичних осіб. Державна власність не користується захистом ЄСПЛ, але приватна - так. Тому це відкриває нам шлях, аби ми надалі зібрали цифри, хто постраждав на території Криму, та попросили суд присудити суму компенсації, пов'язаної з порушенням прав людини

- сказав Малюська. 

Він каже, після рішення Європейського суду з прав людини основним завданням буде оцінка збитків, як росія нанесла в Криму з 2014 до вересня 2022 року.

"Ми як держава будемо збирати відомості про розмір завданих збитків, про постраждалих осіб. Ми визначатимемо суму, яка необхідна як компенсація, з подальшим розподілом коштів серед постраждалих осіб, але це вже наступний етап", - сказав він. За його словами, наступний крок у юридичній боротьбі полягатиме в розробці механізму, який забезпечить виконання росією своїх зобов'язань.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини сьогодні оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти росії (щодо Криму)", повідомили у ЄСПЛ. Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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