Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

«Прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран, совершенного в Тегеране 09.07.1993», - написал Мельничук.

Дополнение

Украина прекратила действие Соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией.