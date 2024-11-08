Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном
Киев • УНН
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном от 1993 года. Ранее аналогичное соглашение было расторгнуто с беларусью.
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
«Прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран, совершенного в Тегеране 09.07.1993», - написал Мельничук.
Дополнение
Украина прекратила действие Соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией.