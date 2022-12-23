Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з білорусією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна припинила дію Угоди про повітряне сполучення з білорусією. Таке рішення, як повідомляє УНН, було ухвалене під час сьогоднішнього засідання кабінету міністрів.
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«Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про повітряне сполучення, вчиненої в м. Мінську 17.07.1995», - повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Додамо
Україна призупинила авіасполучення з білорусією у травні 2021 року, після інциденту з незаконною посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська для затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
З початком повномасштабного вторгнення рф Україна повністю закрила повітряний простір для цивільних літаків.