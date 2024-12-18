Украина получила от ЕС новый транш в размере 4,1 млрд евро - Шмыгаль
Киев • УНН
ЕС предоставил Украине второй транш в размере 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Общая сумма помощи по программе составит 50 млрд евро до 2027 года.
Украина получила от ЕС второй транш в размере 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента. Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины", - написал Премьер.
Шмыгаль указал, что общая нынешняя помощь по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. Всего в ее рамках предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.
"Спасибо ЕС за непоколебимую поддержку Украины, которая имеет большое значение для укрепления экономической устойчивости страны и трансформации на пути к полноправному членству в ЕС", - отметил Шмыгаль.
Совет ЕС согласовал выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility9 дек. 2024, 12:11 • 15866 просмотров