Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что соответствует 1,5 млрд. долларов США. Об этом решении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

Он сказал, что это важные средства, которые после того, как правительство Украины финансирует дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам.

Общая сумма финансовой поддержки Канады с начала полномасштабного вмешательства России составляет около 7 миллиардов канадских долларов.

"Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", - подчеркнул Шмигаль.

Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС