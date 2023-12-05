Украина подтвердила соглашение с Болгарией по агроэкспорту: бизнес может подавать заявки на лицензии

Украина согласовала с Болгарией процедуру экспорта четырех видов агропродукции - рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Правительство Болгарии отменило соответствующие ограничения. Экспортеры могут начинать подавать заявки на соответствующие лицензии. Об этом сообщили во вторник в Министерстве экономики, пишет УНН.

Правительства Украины и Болгарии согласовали процедуру экспорта некоторых видов агропродукции. В частности, был согласован порядок применения процедуры верификации экспорта в Болгарию четырех культур - речь идет о рапсе, кукурузе, пшенице и подсолнечнике - сообщили в Минэкономики.

Детали

Этот режим, как сообщается, предусматривает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной, в которую будет осуществляться экспорт. Стороны также договорились тщательно отслеживать перемещение агропродукции.

"Это очень важно для поддержки украинской экономики именно сейчас, когда часть традиционных путей для украинского экспорта заблокирована. Правительство готово к дальнейшей совместной работе с ЕС по полному урегулированию вопросов экспорта отечественной агропродукции через территорию соседних стран", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам чиновников, отечественные экспортеры могут начинать подавать заявки на выдачу соответствующих лицензий.

"Сейчас для нас важно использовать все возможности для экспорта агропродукции, теперь есть еще одна. Правительство Болгарии отменило ограничения и поддержало наш план действий по верификации и согласованию экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Наконец все технические вопросы между нашими странами согласованы и украинское правительство может начать прием заявок от экспортеров", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Напомним

Правительство Болгарии сообщало, что Украина и Болгария согласовали режим лицензирования аграрной продукции.