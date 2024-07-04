Первый транш от США из одобренного пакета бюджетной поддержки общим размером $7,8 млрд Украина рассчитывает получить уже в ближайшее время, сообщили в Минфине в четверг по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко и госпожи посла США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Первый транш из одобренного пакета бюджетной поддержки общим раземером 7,8 млрд долларов США Украина рассчитывает получить уже в ближайшее время. С 24 февраля 2022 года общая сумма бюджетной помощи от США достигла около 23 миллиардов долларов США - сообщили в Минфине в Telegram.

Детали

Как сообщается, сегодня министр финансов Сергей Марченко лично поздравил госпожу посла США в Украине Бриджит Бринк с Днем Независимости Соединенных Штатов.

Министр финансов поблагодарил за партнерство, которое способствует укреплению способности Украины противостоять эффективно врагу на фронте и быть устойчивыми в ответ на вызовы современности.

"Солидарность и вклад Соединенных Штатов являются чрезвычайно ценными в нашем стремлении к мирной и свободной демократической жизни. Чрезвычайно благодарен за непоколебимую поддержку и всестороннюю помощь, предоставленную Украине с первых дней полномасштабной войны", - указал Марченко.

Со своей стороны Бриджит Бринк подчеркнула, что Соединенные Штаты преданы своей поддержке Украины.

Украина получила 2,2 млрд долл. от МВФ