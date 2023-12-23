Украина отражает агрессию: за сутки около 60 атак и половина из них в районе Авдеевки - сводка Генштаба

Противник увеличил количество обстрелов и пытается усиленно наступать в районе Авдеевки. Об этом сообщил Генеральный
штаб в ежедневном отчете за 668 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской
федерации против Украины, передает УНН.
Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику
террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских
объектов. Активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV",
проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество
артиллерийских обстрелов. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица ежесуточно количество
вражеских артиллерийских обстрелов составляет более одной тысячи
Генштаб уточняет, что в течение суток состоялось 57 боевых столкновений. Враг
нанес 11 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных
систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате
российских террористических атак, к сожалению, есть раненые гражданские, разрушены или
повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без
существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определены
подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной
районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное
присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную
деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает
плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес
авиационные удары в районах населенных пунктов Леонивка, Красный Хутор
Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись
более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Леонивка Черниговской области;
Алексеевка, Станичное, Садки Сумской области; Казачья Лопань, Бологовка, Большой
Бурлык, Избицкое, Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в
районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно
пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным
огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка,
Петропавловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.
Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них
Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка,
Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника возле
Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под
артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов,
в частности, Васюковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой
области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак врага
восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного,
Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным
обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них
Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в
районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при
поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под
артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка,
Победа, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов,
в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки в районе
Роботино Запорожской области, где противник, безуспешно пытался вытеснить
наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам
подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне,
Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении
артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков
Николаевской области.
Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов
на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 15 безуспешных
штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения
стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое
поражения противнику.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам
сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5
зенитно-ракетных средствах противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны
обороны уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 2 разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного
состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства, 3 склада
боеприпасов и пункт управления противника.