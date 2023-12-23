Танк, БТР, "буханка", "шишига": ГУР поделилось кадрами работы по технике оккупантов FPV-дронами на Запорожье

Главное управление разведки Минобороны Украины поделились кадрами того, как воины спецподразделения "Кабул 9" сжигают российскую технику FPV-дронами в Запорожской области, передает УНН.

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"Танк, БТР, "буханка", "шишига" - один день охоты воинов-разведчиков. Воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" продолжают сжигать российскую технику FPV-дронами", - говорится в сообщении.

"На видео - результат работы за один день в Пологовском районе Запорожской области: российские танк, бронетранспортер, несколько "буханок" и "шишига" больше не послужат оккупантам", - подписали видео в ГУР в Тelegram.

Напомним,

По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения российские войска потеряли в Украине примерно 352 390 военнослужащих и 5 854 танка.

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