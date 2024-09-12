Украина объявила демарш Монголии из-за невыполнения ордера на арест путина

МИД Украины объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с гендиректором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

"До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест путина во время его пребывания на территории страны.

Украина не оставит такие действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах", - говорится в заявлении.

В то же время украинская сторона надеется, что Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств, резюмировали в МИД.

Контекст

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Напомним

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля владимира путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.