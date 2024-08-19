Украинские предложения вызвали значительный интерес, поэтому, вероятно, международных проектов на "Вернадском" и "Ноосфере" существенно увеличится. Об этом сообщил директор Национального Антарктического научного центра Евгений Дикий после заседания Совета управляющих национальными антарктическими программами (КОМНАП), передает УНН.

Детали

Как сообщили в НАНЦ, новые проекты международного сотрудничества для станции "Академик Вернадский" и судна "Ноосфера" и обмен опытом по популяризации антарктических исследований - на этих ключевых вопросах сосредоточила работу украинская делегация во время 36-го заседания Совета управляющих национальными антарктическими программами (КОМНАП).

Событие проходило на прошлой неделе в городе Буэнос-Айресе (Аргентина). К мероприятию присоединились 176 представителей из 33 национальных антарктических программ, в частности специалисты НАНЦ от Украины.

На рабочей группе по региональному сотрудничеству (Антарктический полуостров) украинская делегация представила план логистических операций 30-й Украинской антарктической экспедиции на летний сезон 2024-2025 годов и пригласила другие страны к сотрудничеству на базе станции "Академик Вернадский" и судна "Ноосфера".

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Такое взаимодействие позволяет оптимизировать материальные ресурсы для экспедиций и использовать сэкономленные и полученные от партнеров средства на расширение программы исследований. Напоминаем, что уже три года продолжается успешное сотрудничество Украинской и Польской антарктических программ, и сейчас его планируют продолжить.

Украинские предложения вызвали значительный интерес, и после рабочей группы состоялось то, ради чего заседания КОМНАП стараются проводить офлайн, - ряд двусторонних переговоров с потенциальными партнерами. Без их согласия пока не можем сообщить подробности, но похоже, что международных проектов на "Вернадском" и "Ноосфере" существенно увеличится - поделился директор НАНЦ Евгений Дикий.

Также во время отдельного семинара наши представители рассказали, что делает Украина для популяризации антарктических исследований. Этот опыт был высоко оценен другими участниками, а украинцы узнали интересные и эффективные практики иностранных коллег.

В свободное время украинская делегация встретилась с украинской диаспорой - местной ячейкой общества "Просвита". На днях эта организация отпраздновала 100-летие своей работы в Аргентине. Многие украинцы и украинки, которых объединила "Просвита", являются нашими соотечественниками в четвертом или пятом поколении, но они сохраняют украинский язык и культуру, выступают адвокатами Украины в Аргентине и формируют положительный образ украинцев в аргентинском обществе.

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Представители НАНЦ договорились с "Просвитой" о совместных мероприятиях, в частности, распространение в Аргентине фотовыставки об Украине в Антарктиде и организацию нескольких онлайн-лекций со станции "Вернадский" для местной украинской молодежи.

Напоминаем, что во время нынешнего заседания Договора об Антарктике Украина и еще 17 стран-участниц Договора заблокировали предоставление беларуси статуса Консультативной стороны Договора, а следовательно и права голоса в решениях по Антарктике.