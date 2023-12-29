Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба

На фоне мощной ракетной российской атаки глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель договорились активизировать усилия для поставки в Украину дополнительных систем ПВО. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в сети Х, пишет УНН.

В бомбоубежище МИД я пообщался с Жозепом Боррелем который выразил солидарность и поддержку ЕС Украине перед лицом жестокой атаки России. Мы договорились активизировать наши совместные усилия по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны - написал Дмитрий Кулеба.

В разговоре Дмитрий Кулеба очертил два главных оборонных приоритета на следующий год - ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности.

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Глава европейской дипломатии европейской дипломатии заверил, что ЕС принимает меры для ускорения доставки обещанного количества артиллерийских снарядов и содействия быстрому развитию оборонной промышленности.

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Дипломаты также обсудили саммит Европейской Комиссии, который стартует 1 февраля. Как ожидается, во время во время саммита будет утверждена программа долгосрочного финансирования ЕС для Украины Ukraine Facility. Министр проинформировал Жозепа Борреля, что украинское правительство одобрило необходимый для ее имплементации план реформ.

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