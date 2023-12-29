Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба
Руководители дипломатических ведомств Украины и ЕС договорились активизировать усилия по поставке Украине большего количества средств противовоздушной обороны на фоне российских атак.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8
Восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Киева. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших
Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.
На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию
Украинские пограничники перенаправили российский беспилотник "Шахед" над Николаевской областью, после чего он упал в воду.
Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек
Украинские войска атаковали судно "Новочеркасск", в результате чего 74 человека погибли и 27 получили ранения. Готовятся предложения по объявлению городского траура.
Исследователи создали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарств
Ученые Эдинбургского университета разработали устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое может ускорить доступ к новым лекарствам и устранить необходимость испытаний на животных.
Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек
Спасатели во Львове спасли 5 человек из дома, попавшего под российский обстрел, в результате которого один человек погиб и 30 получили ранения.
россия демонстрирует, что не имеет другой цели, кроме террора, убийств и геноцид украинцев - Умеров
Министр обороны Украины обвинил Россию в терроре и геноциде украинцев, подчеркнув, что запасы ракет позволяют агрессору наносить дальнейшие удары, но правительство Украины продвигается в вопросе получения достаточного количества средств ПВО.
За 2023 год в бюджет поступило 1,6 триллионов гривен налогов - Минфин
Государственный бюджет Украины собрал 1,66 триллиона гривен в 2023 году, основными поступлениями были налоги и таможенные сборы, хотя проблемы на границе с Польшей повлияли на таможенные поступления.
Кипер: завтра в Одессе будет объявлен траур по погибшим от российских обстрелов
В Одессе объявлен день траура по жертвам российского ракетного удара, в результате которого погибли четыре человека.