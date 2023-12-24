путин решил продолжать войну до окончательной победы - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности дел и политики безопасности Жозеп Боррель не видит признаков того, что российский диктатор владимир путин готов остановить войну или согласиться на соглашение, которое Об этом сообщает The Guardian, передает Guardian, передает УНН.

Детали

Жозеп Боррель отметил, что рассматривал текущее состояние проекта Европейского Союза на рубеже года между двумя войнами, одной в Украине и другой в Газе. По его словам, оба конфликта угрожают будущему блока, а в случае Украины он сказал, что боится поражения, если не не произойдёт быстрая смена курса

Также Боррель не видит никаких признаков того, что президент рф владимир путин готов остановиться или даже согласиться на соглашение, которое позволяет России сохранить восточную Украину.

Кроме того, он отметил, что если ЕС не изменит курс и не мобилизует все свои возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине

путин не может удовлетвориться куском Украины и оставить остальную Украину в ЕС. Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны долго готовиться к конфликту высокой интенсивности. путин решил продолжать войну до окончательной победы, - добавил Боррель.

Однако, по его мнению, успех рф на поле боя зависит от как можно большего количества людей.

путин ошибся относительно способности своей армии. Он ошибался относительно мощности украинского сопротивления. Он ошибался относительно воли Европейского Союза. Он ошибался относительно прочности трансатлантического альянса. Но он все еще там. Он все еще готов воевать, позволить своим людям погибать, чтобы его армия и его люди страдали, потому что у него нет обратного пути, - отметил он.



Напомним

российский диктатор владимир путин через посредников сигнализирует о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия в Украине.

