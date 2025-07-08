Украина и ЕС начали финальный скрининг законодательства в сферах энергетики - Стефанишина
Киев • УНН
Украина и ЕС начали финальный пересмотр по Кластеру 4 "Зеленый курс и устойчивое развитие транспортной инфраструктуры", рассматривая главы 15 и 21. Украина является сильным игроком на энергетическом рынке ЕС и готова к дальнейшему внедрению acquis.
Украина совместно с ЕС начали заключительный пересмотр соответствия украинского законодательства праву ЕС по переговорным разделам 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети". Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в соцсети Х, пишет УНН.
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"Сегодня Украина и ЕС начали финальный пересмотр по Кластеру 4: "Зеленый курс и устойчивое развитие транспортной инфраструктуры", рассматривая главы 15 ("Энергетика") и 21 ("Трансъевропейские сети").
Украина уже является сильным игроком на энергетическом рынке ЕС с высоким уровнем согласованности. Мы остаемся приверженными внедрению acquis ЕС и готовы двигаться вперед. Для этого нужны четкие, основанные на заслугах решения — важно сохранить динамику процесса расширения" - написала Стефанишина.
Напомним
Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в ЕС по ключевым направлениям. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила о готовности открыть три кластера уже в июле.