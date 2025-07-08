Україна та ЄС розпочали фінальний скринінг законодавства у сферах енергетики - Стефанішина
Київ • УНН
Україна та ЄС розпочали фінальний перегляд за Кластером 4 "Зелений курс і сталий розвиток транспортної інфраструктури", розглядаючи глави 15 та 21. Україна є сильним гравцем на енергетичному ринку ЄС і готова до подальшого впровадження acquis.
Україна разом із ЄС розпочали завершальний перегляд відповідності українського законодавства до права ЄС за переговорними розділами 15 "Енергетика" та 21 "Трансєвропейські мережі". Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина у соцмережі Х, пише УНН.
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"Сьогодні Україна та ЄС розпочали фінальний перегляд за Кластером 4: "Зелений курс і сталий розвиток транспортної інфраструктури", розглядаючи глави 15 ("Енергетика") та 21 ("Транс’європейські мережі").
Україна вже є сильним гравцем на енергетичному ринку ЄС з високим рівнем узгодженості. Ми залишаємося відданими впровадженню acquis ЄС і готові рухатися вперед. Для цього потрібні чіткі, засновані на заслугах рішення — важливо зберегти динаміку процесу розширення" - написала Стефанішина .
Нагадаємо
Україна виконала всі умови для початку переговорів про членство в ЄС за ключовими напрямками. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила про готовність відкрити три кластери вже у липні.