Україна та ЄС розпочали фінальний скринінг законодавства у сферах енергетики - Стефанішина

Україна разом із ЄС розпочали завершальний перегляд відповідності українського законодавства до права ЄС за переговорними розділами 15 "Енергетика" та 21 "Трансєвропейські мережі". Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Україна та ЄС розпочали фінальний перегляд за Кластером 4: "Зелений курс і сталий розвиток транспортної інфраструктури", розглядаючи глави 15 ("Енергетика") та 21 ("Транс’європейські мережі").

Україна вже є сильним гравцем на енергетичному ринку ЄС з високим рівнем узгодженості. Ми залишаємося відданими впровадженню acquis ЄС і готові рухатися вперед. Для цього потрібні чіткі, засновані на заслугах рішення — важливо зберегти динаміку процесу розширення" - написала Стефанішина .

Нагадаємо

Україна виконала всі умови для початку переговорів про членство в ЄС за ключовими напрямками. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила про готовність відкрити три кластери вже у липні.