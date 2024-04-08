Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

Украина и Венгрия согласовали открытие нового пункта пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта и возможность движения пустых грузовиков массой более 7,5 тонн на пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань". Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Мы договорились с Венгрией об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта "Великая Паладь - Надьгодош" и о запуске пустых грузовиков на другом ПП "Лужанка - Берегшурань". Соответствующие изменения в соглашение подписали сегодня с послом Венгрии в Украине Анталом Хеизером - написал Александр Кубраков в соцсети X.

Также Кубраков сообщил, что Украина и Венгрия рассматривают возможность строительства нового грузового пункта пропуска "Дыйда - Берегдароц", чтобы увеличить пропускную способность общей границы.

Параллельно с этим работают над началом предметных переговоров о введении совместного таможенного и пограничного контроля с Венгрией. По словам Кубракова, это позволит ускорить контрольные процедуры и уменьшить время на пересечение границы".

После подписания изменений в соглашение проект должен быть ратифицирован.

Дополнение

По данным Минобновления, с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска. Пропускать грузовики массой более 7,5 тонн может только "Чоп - Захонь". Туда направляются как загруженные транспортные средства, так и пустые. Ежедневно его пересекает на выезд из Украины около 220 грузовиков.

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