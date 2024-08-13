Украина и Великобритания начали переговоры о 100-летнем партнерстве: что известно

Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Мы благодарны вашему народу, правительству и парламенту за помощь и лидерство, которые мы чувствуем с начала полномасштабного вторжения россии. Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали Президент Украины и Премьер-министр Великобритании", - отметил Ермак.

Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул, что наша страна нуждается в поддержке Великобритании ради восстановления справедливого мира и предотвращения новой агрессии против Украины.

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По данным ОП, будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который также принял участие в переговорах.