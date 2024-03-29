Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается

Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, сообщили в Министерстве энергетики 28 марта, пишет УНН.

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Как указано, в рамках украинско-польских правительственных консультаций в Варшаве состоялась встреча заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника с министром климата и природных ресурсов Польши Паулиной Генниг-Клоска и Специальным уполномоченным по стратегическим энергетическим инфраструктурным проектам Мацеем Бандо.

"Стороны обсудили совместные шаги для реагирования на разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и подписали меморандум о сотрудничестве между странами в сфере энергетики", - отметили в министерстве.

"Документ предусматривает разработку совместных программ и проектов общего интереса, направленных на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны, шаги для большей интеграции энергетических рынков. Спасибо Польше за готовность создавать условия, которые будут способствовать участию польских компаний в восстановлении энергетического сектора Украины", - отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Меморандум, в частности, предусматривает совместную работу в направлениях развития климатически нейтральных технологий, развития распределенной генерации, транспортировки природного газа и нефтепродуктов, указали в Минэнерго.

Отдельное внимание, как отмечается, уделено вопросу энергетической безопасности путем интеграции рынков и развития климатически нейтральной генерации, формированию проектов общего интереса и развития межгосударственных связей.

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