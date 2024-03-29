В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту
Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы
Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении
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Законопроект о мобилизации: комитет Рады рассмотрел все 4269 правок - нардеп
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисомЭксклюзив
Зеленский уволил посла Украины в Молдове
Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ
Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе, включая разработку совместных программ и проектов для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны, климатически нейтральные технологии, распределенную генерацию, транспортировку газа и нефти, энергетическую безопасность через интеграцию рынков и развитие межгосударственных связей.
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту
9 жителей пригорода Душанбе задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями московского теракта, в результате которого погибли 143 человека.
Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы
Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заверил, что сделает все возможное для укрепления безопасности Украины от российской агрессии, поскольку СНБО приобретает чрезвычайно важное значение в нынешней борьбе за существование.
Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении
В Одессе произошло отключение электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, сейчас продолжаются ремонтные работы, которые должны восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и жилых домов в течение нескольких часов.
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет с 50 грн до 75 грн в связи с увеличением производственных затрат.
Законопроект о мобилизации: комитет Рады рассмотрел все 4269 правок - нардеп
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации, и Верховная Рада может начать рассмотрение документа уже через две недели.
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Для того, чтобы продукты на основе медицинского каннабиса стали доступными, Украине необходимо внести ряд законодательных изменений, в частности, изменить классификацию каннабиса и каннабидиола, установить перечень утвержденных медицинских показаний и определить разрешенные лекарственные формы, а фармацевтический сектор также должен подготовиться к реализации таких лекарств, что может начаться уже к концу этого года, если бизнес будет готов.
Зеленский уволил посла Украины в Молдове
Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.
Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ
По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины, для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял.
Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединенные Штаты 9 мая, чтобы впервые встретиться с президентом Джо Байденом в Белом доме.