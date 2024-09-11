Украина и НАТО обсудили создание и запуск совместного центра по подготовке и образованию

В среду, 11 сентября, в Киеве состоялась встреча заместителя Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Томом Гоффусом с представителями Офиса президента. Обсудили военную поддержку и сотрудничество Украины и Альянса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Украину на встрече представляли заместители руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и Роман Машовец. Они обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время Вашингтонского саммита Альянса в июле этого года.

Заместители главы Офиса Президента высоко оценили решение стран НАТО о выделении финансовой помощи нашему государству на сумму 40 млрд евро в следующем году, а также подчеркнули необходимость ее своевременного поступления с учетом ситуации на поле боя.

Основное внимание стороны уделили дальнейшим конкретным шагам Альянса, направленным на реализацию недавних инициатив по созданию новой миссии НАТО по безопасности помощи и тренировки для Украины (NSATU) и запуску Совместного центра НАТО - Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) - резюмировали в Офисе президента.

Кроме того, во время встречи обсудили пути повышения уровня совместимости и координированности действий партнеров, а также усиление оборонных возможностей Украины, прежде всего для защиты неба от российских ракетных обстрелов.

НАТО має намір протягом наступного року надати 40 мільярдів євро допомоги Україні у сфері безпеки