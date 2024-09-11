Україна та НАТО обговорили створення та запуск спільного центру з підготовки та освіти

У середу, 11 вересня, у Києві відбулась зустріч заступника Генерального секретаря НАТО з питань операцій Томом Гоффусом з представниками Офісу президента. Обговорили військову підтримку та співпрацю України та Альянсу. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

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Україну на зустрічі представляли заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква і Роман Машовець. Вони обговорили перебіг реалізації домовленостей, досягнутих під час Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.

Заступники очільника Офісу Президента високо оцінили рішення країн НАТО щодо виділення фінансової допомоги нашій державі на суму 40 млрд євро у наступному році, а також наголосили на необхідності її своєчасного надходження з урахуванням ситуації на полі бою.

Основну увагу сторони приділили подальшим конкретним крокам Альянсу, спрямованим на реалізацію нещодавніх ініціатив щодо створення нової місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) й запуску Спільного центру НАТО – Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)