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Україна та НАТО обговорили створення та запуск спільного центру з підготовки та освіти

Київ • УНН

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У Києві відбулась зустріч заступника генсека НАТО з представниками Офісу президента. Обговорили реалізацію домовленостей Вашингтонського саміту, створення нової місії НАТО та посилення оборонних спроможностей України.

У середу, 11 вересня, у Києві відбулась зустріч заступника Генерального секретаря НАТО з питань операцій Томом Гоффусом з представниками Офісу президента. Обговорили військову підтримку та співпрацю України та Альянсу. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Україну на зустрічі представляли заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква і Роман Машовець. Вони обговорили перебіг реалізації домовленостей, досягнутих під час Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.

Заступники очільника Офісу Президента високо оцінили рішення країн НАТО щодо виділення фінансової допомоги нашій державі на суму 40 млрд євро у наступному році, а також наголосили на необхідності її своєчасного надходження з урахуванням ситуації на полі бою.

Основну увагу сторони приділили подальшим конкретним крокам Альянсу, спрямованим на реалізацію нещодавніх ініціатив щодо створення нової місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) й запуску Спільного центру НАТО – Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)

- резюмували в Офісі президента. 

Крім того, під час зустрічі обговорили шляхи підвищення рівня взаємосумісності й координованості дій партнерів, а також посилення оборонних спроможностей України, насамперед для захисту неба від російських ракетних обстрілів.

НАТО має намір протягом наступного року надати 40 мільярдів євро допомоги Україні у сфері безпеки11.07.24, 03:12 • 27972 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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