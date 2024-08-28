Украина и Британия провели очередной раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве
Киев • УНН
Украина и Великобритания провели второй раунд переговоров по новому двустороннему соглашению об углубленном партнерстве. Стороны отметили существенный прогресс, согласовали структуру документа и утвердили график дальнейших переговоров.
Украина и Великобритания провели второй раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству, сообщили в Офисе Президента в среду, пишет УНН.
Детали
"Стороны тщательно проанализировали изменения в проект документа, согласовали структуру и концепцию будущего соглашения и отметили существенный прогресс", - говорится в сообщении.
Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
Сегодняшний раунд переговоров четко показал, насколько мы близки в понимании приоритетов сотрудничества между Украиной и Великобританией. Мы не только сталкиваемся с общими вызовами, но и разделяем общие ценности, поддерживаем схожие подходы и вместе работаем над тем, чтобы Украина одержала победу в борьбе против незаконного вторжения россии
Делегации Украины и Великобритании, по данным ОП, "обсудили дальнейшие шаги и утвердили график переговоров".
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