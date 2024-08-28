Україна і Британія провели черговий раунд переговорів щодо нової угоди про партнерство
Київ • УНН
Україна та Велика Британія провели другий раунд переговорів щодо нової двосторонньої угоди про поглиблене партнерство. Сторони відзначили суттєвий прогрес, узгодили структуру документа та затвердили графік подальших переговорів.
Україна та Велика Британія провели другий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства, повідомили в Офісі Президента у середу, пише УНН.
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"Сторони ретельно проаналізували зміни до проєкту документа, узгодили структуру та концепцію майбутньої угоди та відзначили суттєвий прогрес", - ідеться у повідомленні.
Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
Сьогоднішній раунд переговорів чітко показав, наскільки ми близькі в розумінні пріоритетів співпраці між Україною та Великою Британією. Ми не лише стикаємося зі спільними викликами, а й поділяємо спільні цінності, підтримуємо схожі підходи та разом працюємо над тим, щоб Україна здобула перемогу в боротьбі проти незаконного вторгнення росії
Делегації України та Великої Британії, за даними ОП, "обговорили подальші кроки та затвердили графік переговорів".
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