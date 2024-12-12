Украина готова к реальным предложениям по размещению на своей территории иностранного военного контингента

В продолжение темы о возможном направлении военных подразделений стран-парнеров Украины, прокомментировала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РоІітісо и передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной прокомментировала вопрос направления военного контингента стран Запада в Украину.

На вопрос, может ли Киев принять иностранные войска, размещенные на своей территории.

Украина готова говорить обо всем, что работает - ответила Ольга Стефанишина.

Напомним,

Французский президент Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты обсуждают различные форматы присутствия - от полицейских миссий до боевых контингентов.

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