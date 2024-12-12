Украина готова к реальным предложениям по размещению на своей территории иностранного военного контингента
Киев • УНН
Украина открыта к обсуждению предложений по размещению иностранного военного контингента на своей территории. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов рассматривать все рабочие варианты.
В продолжение темы о возможном направлении военных подразделений стран-парнеров Украины, прокомментировала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РоІітісо и передает УНН.
Детали
Вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной прокомментировала вопрос направления военного контингента стран Запада в Украину.
На вопрос, может ли Киев принять иностранные войска, размещенные на своей территории.
Украина готова говорить обо всем, что работает
Напомним,
Французский президент Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты обсуждают различные форматы присутствия - от полицейских миссий до боевых контингентов.
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