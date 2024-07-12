Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Украина должна сделать первый шаг и ввести санкции в отношении гражданина рф Михаила Ипатова, чья компания продолжает работать на украинском зерновом терминале "Олимпекс", если подтвердится, что он помогает российской власти в войне против Украины. После этого к санкционному процессу могут подключится международные партнеры Киева. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший Главный военный прокурор Украины, экс-исполняющий обязанности Генпрокурора Виктор Чумак.

Детали

УНН сообщал, что гражданин рф Михаил Ипатов после широкомасштабного вторжения открыл три новых школы программирования Algorithmics в Европе, в частности, в Польше, Чехии и Швейцарии. Все они фактически являются филиалами крупнейшей российской ІТ-школы "Алгоритмика". По словам экспертов, российская власть может использовать эти школы программирования для получения новых технологий по усовершенствованию оружия, которое используется против Украины, в частности, fpv-дронов. При этом одна из компаний Ипатова "Омега Терминал-Украина" продолжает беспрепятственно работать на украинском зерновом терминале "Олимпекс", а сам он вести дела с одесскими бизнесменами Сергеем Грозой и Владимиром Науменко.

Прямые санкции к самому этому россиянину и его компаниям, а опосредованы ко всем тем школам, которые он открывает или которые с ним работают. Если эти школы находятся в странах ЕС или странах НАТО то это, тем более IT-школы - это может быть связано с кибербезопасностью, мы связаны с НАТО единственным договором о совместном киберпространстве и о защите киберданных, поэтому здесь есть много инструментов реагирования - отметил Чумак.

По его словам, главное, чтобы Украина сделала первые шаги – внесла Ипатова и его компании в санкционные списки, после этого к процессу подключатся и международные партнеры.

Чумак добавил, что этим вопросом могут заняться министерство иностранных дел, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки и изучить связи Ипатова с рф и его поддержку войны против Украины. Найденная информация может послужить основанием для внесения Ипатова и его бизнеса в санкционные списки в Украине и быть передана международным партнерам Украины, для введения ограничений с их стороны.

Напомним

Швейцарская компания Omega Terminal S.A. гражданина рф Михаила Ипатова служит основным прикрытием для ее руководителя, позволяющим ему спокойно работать в том числе и в Украине. Согласно открытым данным, она является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум", через которую одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс". "Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA . Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в "сером" экспорте зерновых.