Украина должна выполнить 56 индикаторов для получения от ЕС €12,5 млрд в 2025 году

В случае выполнения правительством в 2025 году 56 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, Украина получит от Европейского Союза 12,5 млрд евро. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х, передает УНН.

Свириденко указала, что по итогам 2024 года - первого года внедрения программы Ukraine Facility, Украина должна получить €16.2 млрд поддержки. Было выполнено 23 шага, необходимых для получения финансирования, 9 из них - досрочно, принято 16 стратегических документов и 15 законов.

Однако министр подчеркнула, что "впереди еще много работы".

Большинство следующих индикаторов (56) придется именно на 2025 год. Если выполним их, Украина получит еще €12.5 млрд в бюджет следующего года