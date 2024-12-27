Украина должна выполнить 56 индикаторов для получения от ЕС €12,5 млрд в 2025 году
Киев • УНН
Украина может получить €12,5 млрд от ЕС в 2025 году при выполнении 56 индикаторов программы Ukraine Facility. В 2024 году ожидается €16,2 млрд после выполнения 23 шагов программы.
В случае выполнения правительством в 2025 году 56 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, Украина получит от Европейского Союза 12,5 млрд евро. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х, передает УНН.
Свириденко указала, что по итогам 2024 года - первого года внедрения программы Ukraine Facility, Украина должна получить €16.2 млрд поддержки. Было выполнено 23 шага, необходимых для получения финансирования, 9 из них - досрочно, принято 16 стратегических документов и 15 законов.
Однако министр подчеркнула, что "впереди еще много работы".
Большинство следующих индикаторов (56) придется именно на 2025 год. Если выполним их, Украина получит еще €12.5 млрд в бюджет следующего года
Дополнение
Ukraine Facility - программа финансовой поддержки Украины от ЕС. В течение 2024-2027 годов 50 миллиардов евро от ЕС будет направлено на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.
План для Ukraine Facility - технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки Украины от ЕС. План предусматривает реализацию реформ, которые заложат фундамент для дальнейшего восстановления и развития экономики и интеграции Украины в ЕС.
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