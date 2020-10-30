Принятие законопроекта Зеленского легитимизирует перезагрузку КСУ - Вениславский

“По заключению СНБО решения КСУ от 27 октября представляет непосредственную и прямую угрозу национальной безопасности Украины, и уже есть негативная реакция со стороны наших международных партнеров — и политических, и финансовых”, — подчеркнул Вениславский.

По его словам, чтобы устранить эти угрозы национальной безопасности государства, законных механизмов нет. Законы и Конституция предусмотрели такие гарантии судьям КСУ, даже если они совершают действия в условиях очевидного реального конфликта интересов в собственных интересах и с грубым нарушением обязанностей, с нарушением норм процессуального права, никаких негативных юридических последствий такие действия за собой не имеют.

“Поэтому было принято политико-правовое решение инициировать законопроект, который предусматривает, что решение КСУ принято в условиях реального конфликта интересов, в собственных интересах судей КСУ, является юридически ничтожным и теряет силу с момента принятия закона. А полномочия состава КСУ, который допустил принятия решения по системным, грубым нарушением норм судейской этики, норм закона и Конституции, должны быть досрочно прекращены”, — добавил Вениславский.

Он отметил, что следующие шаги — это оценка президентского законопроекта ВРУ и принятие этого закона простым большинством голосов народных депутатов.

“Принятием этого документа Верховная Рада, как представитель украинского народа, легитимизирует идею перезагрузки КСУ, которую инициировал Президент, и тем самым выполнит волю украинского народа. Если этот закон будет принят парламентом и вступит в силу, то полномочия нынешнего состава КСУ будут прекращены досрочно. Прекратятся полномочия именно состава КСУ, а не судей. Поскольку исчерпывающий перечень оснований досрочного прекращения полномочий судьи КСУ предусмотрен Конституцией Украины”, — добавил Вениславский.

По его словам, далее с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством, будет назначен новый состав КСУ, который даст оценку конституционности этого закона.

“Я думаю, что новый состав КСУ должен оценить иерархию ценностей, которые возбуждены нынешним составом КСУ, в том числе ценность европейской интеграции Украины, ценность верховенства права, поскольку нарушения судьями судейской этики и совершение действий в условиях конфликта интересов — несомненно отрицает верховенства права. Будем ожидать вердикта от нового состава КСУ”, — подытожил Вениславский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.



Как сообщил нардеп Александр Качура, в понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции “Слуга народа”, на котором планируют обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного суда.