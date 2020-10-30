Ухвалення законопроекту Зеленського легітимізує перезавантаження КСУ - Веніславський

Ухвалення законопроекту Зеленського легітимізує перезавантаження КСУ - Веніславський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рішення КСУ щодо неконституційності відповідальності за брехню в декларації є юридично нікчемним. Ухвалення президентського законопроекту легітимізує перезавантаження КСУ і дозволить призначити новий його склад. Про це УНН розповів представник Президента України в КСУ, народний депутат фракції “Слуга Народу” Федір Веніславський.
“За висновками РНБО рішення КСУ від 27 жовтня становить безпосередню і пряму загрозу національній безпеці України, і уже є негативна реакція з боку наших міжнародних партнерів — і політичних, і фінансових”, — наголосив Веніславський.
За його словами, щоб усунути ці загрози національній безпеці держави, легітимних правових механізмів немає. Закони та Конституція передбачили такі гарантії суддям КСУ, що навіть, якщо вони вчиняють дії в умовах очевидного реального конфлікту інтересів у власних інтересах і з грубим порушенням обов’язків, з порушенням норм процесуального права, жодних негативних юридичних наслідків такі дії за собою не мають.
“Тому було прийнято політико-правове рішення ініціювати законопроект, який передбачає, що рішення КСУ ухвалено в умовах реального конфлікту інтересів, у власних інтересах суддів КСУ, є юридично нікчемним і втрачає чинність з моменту ухвалення закону. А повноваження складу КСУ, який допустив ухвалення рішення з системним, грубим порушенням норм суддівської етики, норм закону та Конституції, мають бути достроково припинені”, — додав Веніславський.
Він наголосив, що наступні кроки — це оцінка президентського законопроекту ВРУ та прийняття цього закону звичайною більшістю голосів народних депутатів.
“Ухваленням цього документу Верховна Рада, як представник українського народу, легітимізує ідею перезавантаження КСУ, яку ініціював Президент, і тим самим виконає волю українського народу. Якщо цей закон буде ухвалений парламентом і набере чинності, то повноваження нинішнього складу КСУ будуть припинені достроково. Припиняться повноваження саме складу КСУ, а не суддів. Оскільки вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень судді КСУ передбачено Конституцією України”, — додав Веніславський.
За його словами, далі з дотриманням процедур, які передбачені законодавством, буде призначено новий склад КСУ, який дасть оцінку конституційності цього закону.
“Я думаю, що новий склад КСУ має оцінити ієрархію цінностей, які порушені нинішнім складом КСУ, у тому числі цінність європейської інтеграції України, цінність верховенства права, оскільки порушення суддями суддівської етики і вчинення дій в умовах конфлікту інтересів — безсумнівно заперечує верховенства права. Будемо очікувати вердикту від нового складу КСУ”, — підсумував Веніславський.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.
Як повідомив нардеп Олександр Качура, у понеділок, 2 листопада, відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного суду.