В Киевской области 20-летний парень, угрожая и применяя физическую силу, изнасиловал 15-летнюю девушку. Подозреваемого задержали, по данным правоохранителей, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 20-летний житель Сумской области, который временно проживает на Киевщине, изнасиловал 15-летнюю жительницу Вишневого. О происшествии в полицию сообщила мать. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Оперативники установили, что фигурант познакомился с потерпевшей в парке. Введя девушку в заблуждение, привел ее в арендованное жилье. После чего, угрожая и применяя физическую силу, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

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Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли вещественные доказательства.

Добавим

Следователи, под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.