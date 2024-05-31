Ударные БпЛА движутся в северо западном направлении на Николаевщину

В Харькове оккупанты ударили по жилому дому: возник пожар и есть пострадавший

В Харькове вражеское нападение на жилой дом привело к пожару, в результате которого один пострадавший был госпитализирован, а люди, возможно, оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания, при этом работы по ликвидации пожара продолжаются.