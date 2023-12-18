Ударили ракетой, из "Ураганов" и артиллерии: россияне за сутки атаковали 7 населенных пунктов Донетчины

российские военные за прошедшие сутки из различного вида вооружения 10 раз ударили по гражданскому населению Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, за сутки армия рф обстреляла 7 населенных пунктов Донецкой области. Атакам подверглись города Авдеевка, Курахово, Часов Яр, села Богдановка, Новобахмутовка, Орловка, Прогресс.

Правоохранители зафиксировали 10 ударов по гражданскому населению. Повреждены 7 жилых домов.

С "Ураганов" российские войска били по селу Прогресс. Повреждены 4 частных дома.

Ракетный удар россияне нанесли по Орловке. В результате атаки разрушен дом.

Ранее

УНН сообщал, что российские войска за минувшие сутки ранили еще одного жителя Авдеевки в Донецкой области. Кроме того, стало известно о раненом человеке в Авдеевке, который получил травмы во время артобстрела 16 декабря.

Оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшая и повреждения