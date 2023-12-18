Оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшая и повреждения

российские военные за прошедшие сутки 81 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак один человек погиб, повреждены частные жилые дома, многоэтажка и автомобили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Сумской области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 81 удар по территории нашей области - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов погиб один гражданский человек. Кроме того, повреждены три частных жилых дома, один многоквартирный жилой дом, два частных автомобиля и баня.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры