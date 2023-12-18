Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска совершили 118 обстрелов в Запорожской области, разрушив инфраструктуру, без сообщений о жертвах.
Российские войска за прошедшие сутки 118 раз атаковали Запорожскую область, в частности, выпустили 11 беспилотников, есть разрушения, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Под вражеским огнем оказались 18 населенных пунктов Запорожской области - зафиксировано 118 ударов
Детали
По словам главы ОВА, захватчики 17 декабря обстреляли из РСЗО Роботино и атаковали 11 беспилотниками Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку, Малую Токмачку, Роботино и Левадное.
106 вражеских артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Чаривного, Белогорья, Преображенки, Луговского, Полтавки, Верхней Терсы, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших
Вражеским обстрелом повреждено агропредприятие в Харьковской области18 декабрь 2023, 06:27 • 18350 просмотров
Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры
Российские войска совершили 118 обстрелов в Запорожской области, разрушив инфраструктуру, без сообщений о жертвах.
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