Удар рф по Запорожью: разрушена частная клиника, количество пострадавших растет

В результате вражеского удара рф по Запорожью разрушена частная клиника, количество раненых возросло до четырех. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"По меньшей мере четверо раненых, разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания - это последствия вражеского удара по Запорожью", - сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.

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