Оккупанты атаковали Запорожье: предварительно - пострадали два человека

Амрия рф атаковала Запорожье, предварительно - два человека ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены. Оставайтесь в безопасности до отбоя", - сообщил Федоров.

Кроме того, глава ОВА показал масштабы разрушений в Запорожье после атаки рф.

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Ранее в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.