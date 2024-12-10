Оккупанты атаковали Запорожье: предварительно - пострадали два человека
Киев • УНН
В результате атаки российских войск на Запорожье предварительно ранены два человека. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров показал масштабы разрушений после обстрела.
Амрия рф атаковала Запорожье, предварительно - два человека ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены. Оставайтесь в безопасности до отбоя", - сообщил Федоров.
Кроме того, глава ОВА показал масштабы разрушений в Запорожье после атаки рф.
Добавим
Ранее в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.