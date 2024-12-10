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Оккупанты атаковали Запорожье: предварительно - пострадали два человека

Оккупанты атаковали Запорожье: предварительно - пострадали два человека

Киев  •  УНН

 • 2218 просмотра

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В результате атаки российских войск на Запорожье предварительно ранены два человека. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров показал масштабы разрушений после обстрела.

Амрия рф атаковала Запорожье, предварительно - два человека ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены. Оставайтесь в безопасности до отбоя", - сообщил Федоров.

Кроме того, глава ОВА показал масштабы разрушений в Запорожье после атаки рф.

Добавим

Ранее в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье