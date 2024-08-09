Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 2 погибших, 17 раненых
Киев • УНН
В Донецкой области в результате удара по Константиновке погибли 2 человека, 17 ранены. Поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается, об изменениях будут сообщать дополнительно.
В Донецкой области в результате удара российских войск по Константиновке, где враг попал по супермаркету, погибли 2 человека, 17 ранены, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
2 погибших и 17 раненых - такова оперативная информация об ударе по Константиновке по состоянию на 12:40
По его словам, поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается.
В Офісі Президента підтвердили удар рф по супермаркету в Костянтинівці9 августа 2024, 09:17 • 15260 просмотров
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