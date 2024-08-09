Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 2 погибших, 17 раненых

В Донецкой области в результате удара российских войск по Константиновке, где враг попал по супермаркету, погибли 2 человека, 17 ранены, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

2 погибших и 17 раненых - такова оперативная информация об ударе по Константиновке по состоянию на 12:40 - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается.

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