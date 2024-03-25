Удар рф по столице: в Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты - КГВА

В Голосеевском районе Киева в лесополосе после российской атаки обнаружены обломки вражеской ракеты. Предварительно, информация о раненых и разрушениях в районе не поступала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала - говорится в сообщении КГВА.

Там указали, что данные о последствиях атаки уточняются.

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В результате вражеской ракетной атаки, предварительно, был поврежден многоэтажный дом в Печерском районе Киева. Также сообщается об обломках в Соломенском и Днепровском районах.