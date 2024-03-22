Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
novogrodovkaНовогродовка
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  23648 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  49166 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  88620 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  129672 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135081 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  195316 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125945 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137725 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130040 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142732 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Новости по теме
Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

  •  915 просмотра
россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

  •  3052 просмотра
Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

  •  3950 просмотра
Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

  •  5835 просмотра
В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

  •  6925 просмотра
россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

  •  9511 просмотра
Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

  •  8494 просмотра
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Эксклюзив

  •  23648 просмотра
Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

  •  11829 просмотра
В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

  •  11067 просмотра

Популярные

Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

  •  37263 просмотра
Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

  •  47352 просмотра
В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

  •  27651 просмотра
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны

  •  31536 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

  •  32241 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  195316 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  172999 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  199522 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  228279 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  326188 просмотра

Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

Двое жителей погибли, оказавшись под завалами в результате вражеского авиаудара по жилому району в Новогродовке Донецкой области.

Война •   •  915 просмотра
Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

Россияне выпустили баллистические ракеты по Одесской области из оккупированного Крыма, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидирован.

Война •   •  3052 просмотра
россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

Всего за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады Сумской области, оставив от него лишь названия улиц.

Война •   •  3950 просмотра
Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада

Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о переформатировании и оптимизации военных организационных структур с целью повышения эффективности управления, включая переформатирование некоторых группировок войск.

Война •   •  5835 просмотра
Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны

В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

российские оккупанты строят железную дорогу через оккупированные украинские территории в Крым, чтобы усилить логистику поставок российских войск, создать пропагандистскую иллюзию интеграции и возможности для коррупции.

Война •   •  6925 просмотра
В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым

россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

Российские войска 10 раз атаковали Никополь Днепропетровской области в течение дня 22 марта, ранив одного человека, повредив хозяйственные постройки и автомобиль. В то же время регион продолжает восстанавливаться после массированного ночного авиаудара, повлекшего значительные разрушения и перебои с электроснабжением.

Общество •   •  9511 просмотра
россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен

Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает вражескую ложь о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовятся к отступлению из Днепра и Харькова, заявляя, что ситуация на фронтах контролируемая.

Война •   •  8494 просмотра
Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Несмотря на крупнейшую российскую ракетную атаку на украинские энергетические объекты, включая Днепровскую ГЭС, эксперты считают, что ситуация не является критической, а нанесенный ущерб не имеет существенного влияния на общее энергопотребление в стране.

Война •   •  23648 просмотра
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

Крымский мусульманский активист Тофик Абдулгазиев, находящийся в заключении в россии, был доставлен из тюрьмы в туберкулезную больницу в критическом состоянии с неизвестным диагнозом.

Война •   •  11829 просмотра
Дело крымских мусульман: политзаключенный Тофик Абдулгазиев переведён в реанимацию тюремной больницы в Челябинске – "Крымская солидарность"

В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ

Министерство обороны Украины открыло новый рекрутинговый центр в Полтаве, где каждый желающий может получить профессиональную консультацию, заполнить анкету и быть принятым на службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  11067 просмотра
В Полтаве открылся четвертый в Украине центр рекрутинга ВСУ