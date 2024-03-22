Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек

Вчера оккупанты ударили по жилому сектору в Новогродовке Донецкой области в результате чего под завалами оказались двое жителей. К сожалению, спасти их не удалось. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

"Вчера враг нанес авиаудар по жилому сектору в городе Новогродовка Донецкой области. В результате попадания авиабомбы в частный жилой дом под завалами оказались двое жителей. К сожалению, спасти их не удалось. Чрезвычайники изъяли тела погибших, а также разобрали 15 тонн строительных конструкций", - сообщили в ГСЧС.

Также в ГСЧС добавили, что работы завершены.

Напомним

Вчера оккупанты обстреляли Новогродовку в Донецкой области. По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения.