Удар рф по Харькову: четыре человека погибли, семеро получили ранения

В Харькове количество погибших из-за сегодняшнего ракетного удара по одному из районов города возросло до четырех. Также семь человек получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.

К сожалению, количество погибших в результате террористического удара россиян по Харькову возросло до четырех - написал Терехов в соцсетях.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, по обновленной информации количество пострадавших увеличилось до семи. Шестерых человек госпитализировали, один - отказался от госпитализации.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов.

Ранее сообщалось о трех погибших и 5 раненых в результате сегодняшнего ракетного удара рф по Харькову. Как сообщал Синегубов, под завалами могут находиться до 10 человек.