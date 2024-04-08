Удар рф по Белополью на Сумщине: зафиксировано 4 попадания, два человека травмированы

В результате вражеского удара КАБами по Белополью Сумской области ранения получили два человека. Россияне попали четыре раза, три из которых - по центру города, сообщил председатель Белопольской общины Юрий Зарко, пишет "Суспільне Суми": передает УНН.

Детали

По информации Юрия Зарко, по Белополью было 4 попадания КАБами, три из которых - в центр города. Два человека травмированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии.

Также есть повреждения гражданской инфраструктуры - домов и авто.

Ранее УНН сообщал, что армия рф сегодня ударила управляемыми авиационными бомбами по центру города Белополье Сумской области.