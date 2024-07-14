Вчерашний удар по вокзалу в поселке Буды на Харьковщине, в результате которого два человека погибли и 25 получили ранения, не повлиял на движение поездов и сообщение поездов с городом Харьковом продолжается. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Вчера был мощный обстрел. Это была железнодорожная станция возле Харькова. Очень ужасные события. Погибло два человека, среди которых - полицейский и руководитель ГСЧС Харьковского района. Это очень ужасно, потому что приехали спасатели, приехали полицейские спасать людей и так цинично повторный обстрел привел к жертвам. На сегодня 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них двое детей - мальчик и девочка, которая до сих пор находится в больнице. К счастью, на расписание электротранспорта это не повлияло и сегодня есть сообщение с городом Харьковом по железной дороге", - сказал Терехов.

Напомним,

Вчера враг нанес удар по железнодорожному вокзалу в поселке Буды на Харьковщине.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара 25 человек пострадали, из них двое детей - девочка в возрасте 14 лет и 9-летний мальчик. Состояние девочки средней тяжести, она в больнице.