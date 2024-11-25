Удар по центру Харькова: враг атаковал ракетой "С-400"
Киев • УНН
В результате ракетного удара из системы С-400 по Харькову пострадали 16 человек. Атака была осуществлена по центральной части города, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Количество пострадавших в Харькове из-за удара армии рф возросло до 16. Предварительно, российские войска задали удар из С-400, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По предварительным данным, враг ударил по Харькову из ракетной системы С-400. На эту минуту 16 пострадавших
Ранее
Сообщалось, что враг попал по центральной части Харькова.