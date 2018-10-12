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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116732 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124722 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164450 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151633 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139906 просмотра

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7 марта, 13:58 • 130148 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178013 просмотра

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Ученые впервые создали квантовую искусственную жизнь

Ученые впервые создали квантовую искусственную жизнь

Киев  •  УНН

 • 14170 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Испанские ученые впервые создали квантовую искусственную жизнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

В исследовании, опубликованном Лукасом латамом и его коллегами из Испанского университета разработан алгоритм, построенный на теоретических работах 2015 года.

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Команда создала игровую модель минимальной квантовой системы, которая может воспроизводить биологическое поведение, такое как репродукция. А потом ученые имплементировали ее на компьютере IBM ibmqx4. В модели один кубит представлял генетическую информацию, то есть генотип, а другой - взаимодействие со средой. Эксперимент показал, что система смогла создать себе подобную, а квантовые свойства оказались критически важными для полной передачи квантовой информации следующим поколениям.

"Мы также включили мутации как случайные процессы, происходящие в квантовых битах", - добавил он.

К сожалению, ученые пока только мечтают про то, чтобы квантовая искусственная система могла стать разумной.

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Как сообщал УНН, ученые впервые нашли в янтаре предка современных змей.

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