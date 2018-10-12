Ученые впервые создали квантовую искусственную жизнь

В исследовании, опубликованном Лукасом латамом и его коллегами из Испанского университета разработан алгоритм, построенный на теоретических работах 2015 года.



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Команда создала игровую модель минимальной квантовой системы, которая может воспроизводить биологическое поведение, такое как репродукция. А потом ученые имплементировали ее на компьютере IBM ibmqx4. В модели один кубит представлял генетическую информацию, то есть генотип, а другой - взаимодействие со средой. Эксперимент показал, что система смогла создать себе подобную, а квантовые свойства оказались критически важными для полной передачи квантовой информации следующим поколениям.



"Мы также включили мутации как случайные процессы, происходящие в квантовых битах", - добавил он.

К сожалению, ученые пока только мечтают про то, чтобы квантовая искусственная система могла стать разумной.



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Как сообщал УНН, ученые впервые нашли в янтаре предка современных змей.