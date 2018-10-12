Учені вперше створили квантове штучне життя

У дослідженні, опублікованому Лукасом Латамом та його колегами з Іспанського університету розроблено алгоритм, побудований на теоретичних роботах 2015 року.



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Команда створила ігрову модель мінімальної квантової системи, яка може відтворювати біологічну поведінку, таке як репродукція. А потім вчені імплементували її на комп'ютері IBM ibmqx4. У моделі один кубіт представляв генетичну інформацію, тобто генотип, а інший - взаємодія з середовищем. Експеримент показав, що система змогла створити собі подібну, а квантові властивості виявилися критично важливими для повної передачі квантової інформації наступним поколінням.



"Ми також включили мутації як випадкові процеси, що відбуваються до квантових бітів", - додав він.

На жаль, вчені поки тільки мріють про те, щоб квантова штучна система могла стати розумною.



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Як повідомляв УНН, вчені вперше знайшли в бурштині предка сучасних змій.