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Участника НВФ РФ задержали в Днепропетровской области

Участника НВФ РФ задержали в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 22323 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинские правоохранители задержали в Днепропетровской области участника незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

“При процессуальном руководстве прокуроров Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора в г. Днепр задержано и сообщено о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования “Всевеликое Войско Донское” оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности участника НВФ РФ входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Кроме того, ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшему движению после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несении службы на блокпостах.

После выезда из временно оккупированной территории Луганской области задержанный трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

В Луганской области сообщили о подозрении местному жителю, который в 2014 году воевал в составе так называемого “3-го Станично-Луганского батальона ВДВ десантно-штурмовой бригады”.

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