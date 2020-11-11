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На Луганщині повідомили про підозру місцевому мешканцю – десантнику НЗФ РФ

На Луганщині повідомили про підозру місцевому мешканцю – десантнику НЗФ РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Луганщині повідомили про підозру місцевому мешканцю, який у 2014 році воював у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ десантно-штурмової бригади". Про це інформує пресслужба Луганської обласної прокуратури, передає УНН.

"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Так, за даними слідства, у 2014 році підозрюваний вступив до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ десантно-штурмової бригади".

“У складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ в Луганській області він чергував на блокпостах, залучався до ведення розвідки і вогневого спротиву силам та засобам антитерористичної операції. Через півроку служби у рядах НЗФ РФ підозрюваний переїхав до м. Дніпра, де працевлаштувався водієм маршрутного таксі", - зазначають в прокуратурі.

Повідомляється також, що місцезнаходження чоловіка було встановлено контррозвідкою Служби безпеки України. На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, одному з ватажків терористів так званої “МДБ ДНР”, якого підозрюють у причетності до затримань і тортур українців, заочно повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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